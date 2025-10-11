Nuovo arresto alle Case Arlecchino: 22enne fermato con 48 dosi di cocaina

LATINA – Un ragazzo di 22 anni è stato arrestato nella zona delle Case Arlecchino sorpreso con 48 dosi di cocaina. Il ragazzo è incappato nei controlli della polizia rafforzati nelle zone di Via Guido Rossa e Viale Nervi e alla vista di una pattuglia della Polizia ha cercato di scappare a piedi ma, dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Le dosi erano pronte per essere spacciate.

Il giovane è attualmente trattenuto presso le camere di sicurezza della Questura e oggi comparirà in Tribunale a Latina per l’udienza di convalida e per l’ eventuale rito direttissimo.

Le attività straordinarie, che si sono svolte nella serata di ieri, venerdì 10 ottobre, hanno visto l’impiego di un numero rilevanti di operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della Polizia di Stato. Hanno inoltre collaborato militari della Guardia di Finanza. Il dispositivo – spiegano dalal Questura – ha svolto un controllo capillare che rientra in un ambito più ampio di potenziamento delle attività di prevenzione e repressione dei reati, disposto dalla Questura per garantire un presidio costante e concreto nei contesti caratterizzati da criticità. Effettuate anche perquisizioni personali e domiciliari.

Le attività della Polizia di Stato hanno consentito di identificare 182 persone – delle quali 23 con precedenti di polizia – e controllare 92 veicoli. Sono stati effettuati 12 posti di controllo.