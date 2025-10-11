Incidente aereo, brevetto di pilota militare “alla memoria” per Lorenzo Nucheli

LATINA – Ha condiviso una bellissima foto del figlio, sorridente e fiero della sua divisa, per annunciare che Lorenzo ha ricevuto il brevetto di pilota militare con decreto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica. “Con il cuore colmo di dolore ma anche di immensa gratitudine” ne dà notizia il maresciallo Natale Nucheli, papà di Lorenzo a nome di tutta la famiglia distrutta dalla morte dell’allievo pilota 19enne che ha perso la vita tragicamente mentre era a bordo di un aereo di addestramento del 70° Stormo caduto nella foresta del Parco Nazionale del Circeo con il suo istruttore il Col. Simone Mettini. Entrambi i militari periti in servizio il 1° ottobre avevano ottenuto, il giorno prima dei funerali celebrati nella sede dell’aeroporto Comani di Latina Scalo, una promozione “alla memoria”.

“Lorenzo aveva scelto di dedicare la sua vita a un sogno più grande di sé: volare, servire il suo Paese, guardare il mondo dall’alto con occhi pieni di speranza e di coraggio. La sua luce continua a brillare in chi lo ha amato, nei suoi compagni di volo e in tutti coloro che crederanno, come lui, nella forza dei sogni e del dovere”, scrive il papà.

Un percorso che aveva deciso di affrontare con determinazione spinto da una passione chiara che è stata raccontata il giorno dei funerali dal suo Capocorso.

LA LETTERA – Desideriamo ringraziare di vero cuore tutti coloro che hanno condiviso con noi il profondo lutto per la perdita del nostro caro Lorenzo allievo pilota. Oggi Lorenzo è stato insignito del brevetto di pilota militare con decreto del Capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica, generale Antonio Conserva. In questi giorni difficili abbiamo sentito attorno a noi un abbraccio grande e sincero, pieno di affetto, vicinanza e rispetto.

Ogni parola, ogni gesto, ogni segno di solidarietà ci hanno aiutato a trovare la forza in un dolore troppo grande da affrontare da soli.

Un ringraziamento speciale ai volontari della Protezione Civile, della Croce Rossa, alla banda musicale e ai tanti volontari che sono accorsi con generosità ed alla polizia municipale. Grazie al Prefetto e al Questore di Frosinone, alla Provincia di Frosinone, al Sindaco e al Consiglio comunale di Serrone, ai numerosi sindaci e rappresentanti dei comuni limitrofi, ai rappresentanti di tutte le Forze Armate e dei Corpi dello Stato, ai colleghi del 72 Stormo di Frosinone, del 70 Stormo di Latina ed ai tantissimi colleghi giunti da tutta Italia, agli amici di scuola, ai parroci, al personale dell’istituto comprensivo di Piglio e Colleferro, agli amici di Malaga, alle numerosissime persone presenti per la sensibilità l’affetto e la partecipazione con cui hanno onorato la memoria di Lorenzo.

Un sentito grazie al Col. Alessandro Fiorini, che ha accompagnato Lorenzo e la nostra famiglia con grande rispetto, dignità e profonda umanità.

Grazie di cuore anche a tutti i ragazzi del Primo Corso Grifo VI, che hanno condiviso con noi i meravigliosi ricordi vissuti con Lorenzo durante i suoi due mesi di Accademia.

Cara Dafne, per te non troviamo le parole: vedere il tuo sguardo sempre rivolto al cielo ci riempie di affetto e amore. Per te ci saremo sempre. Abbiamo scoperto in questi giorni che Lorenzo per te nutriva un amore incondizionato.

Grazie, di cuore, a chi ha saputo starci accanto, in silenzio o con una parola, con una carezza o con un semplice pensiero. Il vostro affetto è il vento che continuerà a sostenere il volo del nostro Lorenzo nel cielo dell’eternità.

Con affetto e riconoscenza,