la scorta siamo noi

Attentato a Ranucci, in tanti per il “presidio di libertà” fuori casa del giornalista a Torvaianica

Gianpiero Cioffredi: "Attacco ai cittadini che vogliono essere informati. Si approvi subito la legge contro le querele temerarie"

LATINA – In tanti davanti l’abitazione di Sigfrido Ranucci a Campo Ascolano a Torvaianica dalle 11 di questa mattina per la manifestazione che si svolge sotto lo slogan “SIAMO NOI LA SCORTA DI SIGFRIDO RANUCCI”, promossa dal Comitato di quartiere insieme con associazioni antimafia, cittadini, sindacati e altre realtà dell’attivismo. Presenti anche molti giovani.  Il giornalista conduttore di Report, che dopo l’attentato esplosivo, è ora sotto scorta rafforzata, si è affacciato per ringraziare il presidio.

“Non solo solidarietà – ci ha detto Gianpiero Cioffredi responsabile di Libera Lazio ed ex presidente dell’Osservatorio per la criminalità del Lazio – quello di oggi è un presidio di libertà”

Dalle indagini sul grave fatto  emerge intanto che Ranucci è stato probabilmente seguito da Roma a Pomezia e  hi ha piazzato fuori casa del giornalista l’ordigno artigianale ad alto potenziale si è appostato fra gli alberi che si trovano a poca distanza dalla chiesa di Sant’Agostino e da qui ha atteso che la scorta si allontanasse prima di accendere a mano la miccia e far esplodere un chilo di polvere pirica pressata. L’ipotesi di un attentato commissionati alla malavita locale per altri interessi, non esclusi alcuni che saranno al centro di nuove inchieste della trasmissione. Ranucci ha fatto riferimento a «quattro o cinque piste che portano allo stesso ambito».

