Priverno: a casa nascondeva droga ed una cartuccia, denunciato

A Priverno denunciato dai Carabinieri un uomo di 48 anni del posto, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi. I militari con l’ausilio dell’unità cinofila del Nucleo S.M. di Galeria, hanno dato esecuzione a un decreto di perquisizione emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, nei confronti del 48enne. A casa dell’uomo trovata una cartuccia calibro 308 custodita illegalmente e in un terreno di pertinenza dell’immobile 2 piante di marijuana. Il materiale rinvenuto è stato sequestrato.