Sabaudia: Sequestrato uno stabilimento produttivo per la fabbricazione del pellet

SABAUDIA – I Carabinieri Forestale di Terracina, a seguito di mirate attività di controllo sulla tracciabilità del legno, hanno rilevato gravi inadempienze sulla normativa ambientale e sulla certificazione per la prevenzione incendi presso uno stabilimento nel Comune di Sabaudia. Lo stabilimento era privo di autorizzazione per le emissioni in atmosfera e per lo scarico delle acque di prima pioggia del piazzale pavimentato; rilevato inoltre un deposito incontrollato di rifiuti, inerenti alle lavorazioni interne per un volume di circa 30 mc e l’assenza del certificato di prevenzione incendi in considerazione delle ingenti quantità di materiale infiammabile presenti. Sotto sequestro l’intero capannone adibito ad attività industriale di circa 1500 mq, con all’interno utensili e macchinari per la trasformazione del materiale legnoso in pellet, relative pertinenze esterne costituite da piazzale pavimentato per circa 6000 mq dove avvenivano lavorazioni e deposito della materia prima in assenza dei dovuti trattamenti delle acque di prima pioggia, nonchè di altre aree non pavimentate dove vi era la presenza di rifiuti. La misura cautelare reale è stata convalidata dall’ufficio GIP del Tribunale di Latina, su richiesta della Procura.