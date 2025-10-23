Servizio ad  “Alto impatto” del Comando Provinciale Carabinieri di Latina

Durante i controlli un uomo di 45 anni residente a Sonnino, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo fermato a piedi è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di tipo “crack”. A casa invece nascondeva 6,37 grammi circa di “marijuna” e 4 grammi di “hashish”, nonché materiale vario per il confezionamento della sostanza

Segnalati alla Prefettura, quali assuntori di stupefacenti:

un cittadino tunisino di 40 anni residente a Latina, già noto alle forze di polizia, poiché controllato a piedi, è stato trovato in possesso di una modica quantità di sostanza stupefacente di crack;

un cittadino bengalese di 24 anni entrambi domiciliato a Latina era invece in possesso di 2 grammi circa di hashish. Successivamente a seguito di perquisizione domiciliare, i Carabinieri hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo, ulteriori 5 grammi circa della stessa sostanza stupefacente.

Nel corso dei servizi svolti, per i quali sono state complessivamente impiegati 7 militari e 3 autovetture, sono stati controllati 6 soggetti e 18 veicoli. Inoltre, sono state eseguite 6 perquisizioni e controllati, presso i loro rispettivi domicili, 6 soggetti sottoposti a misure restrittive.