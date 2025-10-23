Santi Cosma e Damiano, al via i lavori di messa in sicurezza nel centro storico

Prosegue l’impegno dell’Amministrazione comunale di Santi Cosma e Damiano per la tutela del territorio. Dopo gli interventi dedicati alla ristrutturazione dei plessi scolastici, il Comune ha avviato un importante progetto di messa in sicurezza dell’area del centro storico soggetta a fenomeni di dissesto idrogeologico, in particolare lungo la strada provinciale di collegamento con la frazione di Ventosa e il Comune di Coreno Ausonio.

Come spiegato dal sindaco, da tempo si registravano criticità visibili sul manto stradale, sui terreni circostanti e sulla piazzetta adiacente a via Cavour. L’intervento in corso, finanziato con un importo complessivo di 380mila euro, prevede la realizzazione di palificate in cemento armato fino a 12 metri di profondità, seguite dalla costruzione di travi di collegamento per contrastare lo scorrimento del terreno e garantire stabilità all’area che si trova alle spalle del Santuario dei Santi Medici.

L’Amministrazione comunale sottolinea come resti alta l’attenzione per la sicurezza del territorio, anche attraverso opere meno visibili ma fondamentali per la collettività. Al termine dei lavori, l’area sarà valorizzata con panchine e arredi urbani, diventando un nuovo punto di affaccio e sosta per i cittadini.