Gambizzato ad Aprilia mentre è in auto da un uomo che si avvicina e fa fuoco

APRILIA – Un uomo è rimasto ferito ad Aprilia nel corso di un agguato a colpi di pistola. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Fossignano dove la vittima si trovava alla guida di un’Audi di colore bianco ferma allo stop sul ponte di Fossignano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Piccione, intervenuti su richiesta del 112 N.U.E., l’autovettura è stata raggiunta e affiancata da un un’altra auto da cui venivano esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. L’uomo, un 36enne, è rimasto ferito auna gamba e dopo essere stato soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Latina. Sul posto sono intervenuti anche militari della Sezione Operativa per avviare le indagini ed eseguire i rilievi del caso.

Le indagini proseguono per riscostruire l’accaduto e individuare i responsabili.