ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

a fossignano

Gambizzato ad Aprilia mentre è in auto da un uomo che si avvicina e fa fuoco

Soccorso un 36enne è stato portato in ospedale. Indagini in corso

APRILIA – Un uomo è rimasto ferito ad Aprilia nel corso di un agguato a colpi di pistola. E’ accaduto nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Fossignano dove la vittima si trovava alla guida di  un’Audi di colore bianco ferma allo stop sul ponte di Fossignano. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri del Reparto Territoriale di Aprilia guidati dal tenente colonnello Piccione, intervenuti su richiesta del 112 N.U.E., l’autovettura è stata raggiunta e affiancata da un un’altra auto da cui venivano esplosi alcuni colpi d’arma da fuoco. L’uomo, un 36enne, è rimasto ferito auna gamba e dopo essere stato soccorso dal 118, è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Latina. Sul posto sono intervenuti anche militari della Sezione Operativa per avviare le indagini ed eseguire i rilievi del caso.
Le indagini proseguono per riscostruire l’accaduto e individuare i responsabili.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Ottobre 2025
L M M G V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto