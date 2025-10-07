Funerali al Comani, il ministro Crosetto: “Due generazioni legate dallo stesso ideale, quello di servire con onore la Nazione”

LATINA – “Simone e Lorenzo avevano trasformato un sogno in una missione: servire l’Italia”. Così il Ministro Guido Crosetto, nell’ultimo saluto al Generale di Brigata Aerea Simone Mettini e all’Allievo Ufficiale pilota Lorenzo Nucheli, questa mattina nel corso della cerimonia che si è tenuta all’Aeroporto Comani. Il ministro ha stretto in un forte commosso abbraccio il papà di Nucheli.

“Due vite diverse, ma unite dalla stessa passione per il volo, dallo stesso amore per il Paese. Un Comandante esperto e un giovane Allievo pilota: uno trasmetteva sapere, coraggio, valori; l’altro li accoglieva con entusiasmo e dedizione, pronto a portarne avanti l’eredità – ha detto Crosetto che ha parlato di “due generazioni legate dallo stesso ideale, quello di servire con onore la Nazione, guardando sempre verso il cielo”.

“Simone e Lorenzo, l’Aeronautica Militare e tutta la famiglia della #Difesa vi rendono onore. Il vostro esempio continuerà a volare alto, nei cuori di chi ogni giorno serve l’Italia con la stessa passione”, ha aggiunto il ministro rivolgendo il suo pensiero più affettuoso ai familiari

“So che nessuna parola può colmare un dolore così grande, né restituire una presenza così preziosa, ma la grande famiglia della #Difesa farà di tutto affinché questa ferita – profonda, incancellabile – possa essere lenita, almeno in parte, dal calore, dall’affetto e dalla vicinanza di chi riconosce in voi la forza e la nobiltà del sacrificio dei vostri cari. Sono certo che ora Simone e Lorenzo stanno volando ancora più in alto. Cieli blu”.