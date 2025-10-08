Il supercalcolatore quantistico realizzato nei laboratori della Sapienza a Cisterna polverizza il record mondiale di velocità

CISTERNA – Il computer quantistico fotonico della QuantHum Edge supera i 9.900 qubit e per l’Italia è un nuovo record. I risultati di laboratorio e delle simulazioni multiphysics del quantum computer “made in Italy” sviluppato in collaborazione con “Sapienza Università di Roma” sono stati effettuati a Cisterna di Latina e sono stati resi pubblici in questi giorni: «Si tratta di dati conservativi, frutto di analisi riproducibili”, afferma il professor Fabio Massimo Frattale Mascioli, ordinario di Ingegneria dell’Informazione alla Sapienza e Responsabile Scientifico di QuantHum Edge. “Dimostriamo che l’Italia non solo compete, ma può guidare il passo».

Il progetto era stato lanciato a luglio dall’azienda impegnata nello sviluppo di tecnologie quantistiche, che aveva dato ufficialmente il via alla sperimentazione per realizzare il primo prototipo del suo rivoluzionario supercomputer quantistico, un calcolatore quantistico in grado di processare calcoli complessi in frazioni di secondo, là dove i supercomputer tradizionali impiegano anni.

La “scatola” è simile per dimensioni a un forno a microonde e il suo “cervello” compie operazioni a 2 qubit in meno di 3 nanosecondi, un progresso che eclissa – si legge in una nota – il record mondiale precedente di 25 nanosecondi raggiunto dall’Università di Oxford a marzo. «In un settore dove ogni nanosecondo è cruciale, è come passare da una carrozza a un jet supersonico», osserva Frattale Mascioli. Accanto alla velocità c’è la qualità del calcolo: le prove riportano una fidelity media del 99,86%, con una traiettoria di miglioramento già tracciata verso valori ≥99,99% nelle prossime iterazioni. Per i non addetti ai lavori, ciò significa due cose semplici: risposte quasi istantanee e risultati affidabili.

Le aree di impatto indicate dal team comprendono sanità, farmaceutica, scienza dei materiali, cybersecurity, intelligenza artificiale, telecomunicazioni, energia, mobilità, finanza, infrastrutture critiche e strategiche.

Questi risultati sono il frutto di un’ “alleanza tra imprenditoria e accademia”. La partnership con l’Università Sapienza di Roma e un accordo di collaborazione con l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN).

«Abbiamo nelle mani un vantaggio netto», sottolinea il Direttore Operativo Fabio Pennacchi sottolineando che “questi risultati rappresentano il “minimo prudente” e che l’orizzonte che si apre è sicuramente più ampio”.

La QuantHum Edge lancia la sfida: “La linea di partenza della nuova corsa quantistica passa dall’Italia”.