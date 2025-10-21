Formia, approvato il progetto del secondo stralcio per la sistemazione del Parco di Penitro

Un altro passo avanti verso una Formia sempre più sostenibile. La giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo del secondo stralcio dei lavori di sistemazione del Parco di Penitro, un intervento che si inserisce nel piano di valorizzazione ambientale e urbana portato avanti dall’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo.

Il progetto prevede la riqualificazione funzionale dell’area pubblica di via Sant’Angiolillo, con la creazione di un’isola verde pensata per ridurre le temperature nei mesi più caldi e migliorare la vivibilità del quartiere. Un intervento in linea con gli obiettivi ambientali dell’Amministrazione, che da inizio mandato lavora per rendere Formia una città più verde, accogliente e sostenibile.

“Continua l’azione della mia Amministrazione volta a valorizzare le aree periferiche della città, con progetti pensati in armonia con le caratteristiche e i bisogni di ciascun quartiere – ha spiegato il sindaco Gianluca Taddeo –. A Penitro vogliamo realizzare un Parco Verde con piazza e area giochi, fruibile da persone di ogni età. Così non solo riqualifichiamo una zona periferica, ma restituiamo ai cittadini un luogo di incontro, di svago e di benessere”.

Il sindaco ha ricordato come interventi analoghi siano già stati realizzati in altri quartieri, come Maranola, dove è stata inaugurata la nuova piazza, Trivio, dove i lavori sono in corso, e Castellonorato, oggetto di un ampio intervento di riqualificazione del centro storico.

Il secondo stralcio dei lavori a Penitro prevede la realizzazione di un’area parcheggio, la sistemazione delle aiuole con arbusti autoctoni, una piazza centrale e un’ampia area giochi. Nelle tre aree verdi del parco e nella piazza saranno piantumate diverse specie locali, tra cui Leccio, Quercia e Carrubo, oltre a cespugli di Ginestra, Biancospino, Lentisco e Mirto. Tutte le superfici verdi saranno completate con la semina di tappeti erbosi.

Il nuovo Parco di Penitro diventerà così un vero e proprio polmone verde per Formia, uno spazio pensato per promuovere il benessere, la socialità e una migliore qualità della vita per i cittadini.