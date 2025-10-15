Roccagorga: ha comprato un trattore che non è mai arrivato, vittima di una truffa on line

ROCCAGORGA – Ancora una truffa on line. I Carabinieri di Roccagorga, hanno denunciato un 32enne, originario di Catanzaro che prima ha incassato i soldi, poi è sparito senza però mai consegnare la merce. La denuncia è stata presentata da un 65enne del posto il quale aveva acquistato su un noto marketplace on-line, un trattore, aveva pagato quando stabilito in sede di contrattazione 5.500,00 euro, per poi rimanere a bocca asciutta. I carabinieri però lo hanno rintracciato e denunciato