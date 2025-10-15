Materiale Jiadista diffuso su Tik Tok, arrestato un 31 enne tunisino

ROMA – LATINA: Operazione antiterrorismo tra Latina e Roma che ha portato ad un arresto, che ha visto in fase esecutiva anche la partecipazione dei Carabinieri di Latina. L’indagine della Procura di Roma ha portato all’individuazione di un account social Tik Tok dai marcati contenuti jiadisti. L’utilizzatore, arrestato oggi, è risultato particolarmente attivo nella pubblicazione e diffusione di materiale audio e video di natura jiadista, palesando la vicinanza all’organizzazione terroristica Stato Islamico (SI) e celebrando il martirio. L’uomo è accusato di istigazione a delinquere e l’uso di strumenti informatici, il tutto aggravato dalle finalità terroristiche.