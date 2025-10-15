ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Terrorismo

Materiale Jiadista diffuso su Tik Tok, arrestato un 31 enne tunisino

Hanno preso parte all'operazione anche i Carabinieri di Latina

ROMA  – LATINA: Operazione antiterrorismo tra Latina e Roma che ha portato ad un arresto, che ha visto in fase esecutiva anche la partecipazione dei  Carabinieri di Latina.  L’indagine della Procura di Roma ha portato  all’individuazione di un account social Tik Tok dai marcati contenuti jiadisti. L’utilizzatore, arrestato oggi,  è risultato particolarmente attivo nella pubblicazione e diffusione di materiale audio e video di natura jiadista, palesando la vicinanza  all’organizzazione terroristica Stato Islamico (SI) e celebrando il martirio.    L’uomo è accusato di istigazione a delinquere e l’uso di strumenti informatici, il tutto aggravato dalle finalità terroristiche.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto