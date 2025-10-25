Lenola, sanzioni in un locale per violazioni sulla somministrazione di alcolici

Proseguono i controlli amministrativi della Polizia di Stato negli esercizi commerciali del territorio. Nella giornata di ieri, il personale del Commissariato di Fondi, insieme ai funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, ha effettuato un servizio mirato nel Comune di Lenola per verificare il rispetto delle normative in materia di pubblica sicurezza e giochi con vincita in denaro.

Sono stati ispezionati tre locali con licenza per la somministrazione di alimenti, bevande e installazione di apparecchi da intrattenimento. Nessuna irregolarità è stata riscontrata sugli apparecchi di gioco AWP, mentre in uno dei locali controllati sono emerse violazioni all’articolo 6 del Decreto Legge 117/2007: l’attività proseguiva oltre la mezzanotte senza esporre le tabelle illustrative dei sintomi legati all’assunzione di alcolici e senza mettere a disposizione dei clienti l’apparecchio per la misurazione del tasso alcolemico.

Per tali irregolarità sono state elevate sanzioni amministrative comprese tra 300 e 1.200 euro ciascuna, con pagamento in misura ridotta pari a 400 euro. Durante i controlli, sono stati inoltre identificati 19 avventori, di cui 9 risultati positivi in banca dati.

L’iniziativa rientra nel piano di prevenzione e controllo del territorio disposto dalla Questura di Latina per garantire la sicurezza dei cittadini e il rispetto delle normative di settore.