Sciopero generale per Gaza, alta partecipazione alla manifestazione a Latina

E’ partito questa mattina alle 9:30 da piazza del Popolo a Latina il corteo che manifesta per solidarietà al popolo palestinese e che vuole protestare contro l’intervento di Israele, che nei giorni scorsi ha bloccato le navi della Global Sumud Flottilla.

La mobilitazione di oggi segue altre iniziative che hanno visto la partecipazione dei cittadini della provincia. Ieri a Latina e a Fondi si sono svolti i flash mob “Luci sulla Palestina – 100 ospedali per Gaza”: davanti agli ospedali illuminati da torce, lampade e candele, sono stati letti i nomi e raccontate le storie di chi, tra medici e operatori sanitari, continua a curare e a resistere nonostante il conflitto.

Le manifestazioni si inseriscono in un più ampio calendario di proteste che in questi giorni stanno interessando tutto il Paese. Per oggi, venerdì 3 ottobre, la CGIL e l’Unione Sindacale di Base hanno proclamato uno sciopero generale in segno di protesta contro l’abbordaggio israeliano delle imbarcazioni della Flottilla. «Un attentato diretto all’incolumità e alla sicurezza di lavoratrici e lavoratori, volontarie e volontari imbarcati», ha commentato la CGIL.

Lo sciopero coinvolgerà tutte le categorie, con particolare rilievo per il settore dei trasporti. Nel comparto ferroviario potranno verificarsi cancellazioni e variazioni dei treni di Gruppo FS, Trenitalia, Trenitalia Tper e Trenord, con garanzia dei servizi essenziali nelle fasce orarie 6:00-9:00 e 18:00-21:00. A Latina, il trasporto pubblico locale si fermerà per 24 ore a causa dell’adesione all’agitazione da parte delle sigle Usb e CGIL. Saranno garantite solo le corse previste dalle 6:30 alle 9:30 e dalle 13:30 alle 16:30; al di fuori di questi orari il servizio potrà subire riduzioni o cancellazioni.

Le sigle sindacali hanno spiegato che la protesta è stata indetta «in difesa della Flottilla, dei valori costituzionali e per Gaza».