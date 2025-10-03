Controlli nelle aree delicate di Latina, due arresti della Polizia

LATINA – Ancora alta l’attenzione della Forze di Polizia di Stato a Latina, nelle aree particolarmente delicate, quali Via Guido Rossa, Viale P. L. Nervi, non trascurando però altre situazioni esaminate anche in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, quali il quartiere “Nicolosi”.

I controlli hanno richiesto l’impiego di un numero rilevanti di operatori della Squadra Volante, della Squadra Mobile, della Polizia Stradale, del Reparto Prevenzione Crimine “Lazio” e di unità cinofile della Polizia di Stato, anche con il contributo di militari della Guardia di Finanza.

Nella rete di controlli in Via Guido Rossa è incappato un 25enne che, alla vista di una pattuglia della Polizia di Stato, ha cercato di scappare ma dopo un breve inseguimento è stato bloccato. Era in possesso di numerose dosi, già suddivise in bustine e pronte per essere spacciate, di cocaina per un peso complessivo di circa 40 grammi nonché di pochi grammi di hashish. Il giovane era inoltre in possesso di una cartuccia cal. 7,65 S&B. Il ragazzo è stato arrestato e portato presso la casa circondariale di Latina e, allo stesso tempo, segnalato alla Procura della Repubblica per il possesso della cartuccia.

Nel quartiere “Nicolosi” è stato arrestato un 35enne che all’interno della propria abitazione deteneva, ai fini di spaccio, circa 120 grammi di hashish suddivisi in 11 dosi e 2 grammi di cocaina.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida innanzi al Tribunale di Latina.

Le attività della Polizia di Stato hanno inoltre consentito di identificare 109 persone – delle quali 12 annoveranti pregiudizi di polizia – e controllare 77 veicoli. Sono stati effettuati 10 posti di controllo ed elevate 4 sanzioni per violazioni al Codice della Strada.