Alla Chiesuola Tennis Club nasce il Centro di Preparazione Mentale per giovani atleti

Presso la Chiesuola Tennis Club è stato inaugurato un innovativo Centro di Preparazione Mentale dedicato ai giovani atleti pre-agonistici e agonistici. Il progetto nasce con l’obiettivo di accompagnare i ragazzi nel loro percorso sportivo, fornendo strumenti mentali utili ad affrontare le sfide del tennis moderno.

A coordinare il centro è il Tecnico Nazionale Alessandro Antonetti, punto di riferimento per la preparazione tecnica e tattica. Accanto a lui opera il dottor Lidano Cantarelli, psicologo, psicoterapeuta e preparatore mentale di secondo grado FITP, che segue gli aspetti legati alla sfera mentale ed emotiva.

La collaborazione tra tecnico e preparatore mentale consente di lavorare su resilienza, concentrazione, gestione dell’ansia e motivazione: competenze fondamentali non solo per affrontare le competizioni, ma anche per sostenere un percorso di crescita personale equilibrato.

Il Centro si propone dunque come un punto di riferimento per i giovani che desiderano intraprendere un percorso sportivo strutturato, capace di unire performance e benessere psicologico.