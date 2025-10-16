Sfruttamento del lavoro, commissione Senato a Latina: emerge il caso delle coop senza terra







LATINA – La visita in una importante azienda zootecnica sottoposta a ispezione, colloqui con istituzioni, parti sindacali e datoriali e enti che si occupano sotto vari aspetti di regolarità, legalità e sicurezza sul lavoro: così una delegazione della commissione parlamentare d’inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro, sullo sfruttamento e la sicurezza presieduta dal senatore Tino Magni, ha lavorato oggi a Latina. In prefettura e “sul campo”, i parlamentari hanno voluto verificare gli interventi messi in campo a poco più di un anno dalla morte di Satnam Singh, il bracciante portato fuori dall’azienda in cui lavorava perché un macchinario gli aveva strappato un braccio e abbandonato agonizzante. “Con la famiglia di Satnam abbiamo preso un impegno – ha detto Magni – di tenere monitorata la situazione perché quello che è accaduto non accada mai più”.

Nelle parole del presidente della Commissione il riconoscimento dei progressi fatti in tema di controlli, la consapevolezza della scarsità di risorse umane, per rafforzarli e la grande criticità costituita la sistema di quelle che ha definito “le cooperative senza terra”, che evidentemente svolgono un’attività illegale di intermediazione tra datori di lavoro e di manodopera.

La Commissione parlamentare ha ascoltato tra le altre le relazioni dei direttori di Asl, Insp, Inail e Ispettorato del lavoro.