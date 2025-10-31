Spara in aria, foglio di via per un cittadino calabrese residente a Fondi sospettato anche di atti persecuotri

FONDI – Spara in aria a Fondi e i cittadini spaventati chiamano il 112 segnalando il suono di colpi di arma da fuoco. In pochi minuti gli operatori della Polizia di Stato individuano un uomo che sottoposto alla stub risulta l’autore del gesto. Poi anche con la collaborazione dei militari dell’Arma dei Carabinieri, dagli ulteriori riscontri viene rinvenuta una pistola scacciacani priva del tappo rosso, due bossoli e numerosi proiettili, indicati dallo stesso uomo come riconducibili agli spari segnalati. Nel corso degli accertamenti è emerso inoltre che l’uomo, di origini calabresi, era fortemente indiziato di aver posto in essere atti persecutori nei confronti di una donna conosciuta di recente sui social. Per lui è arrivato il foglio di via obbligatorio, con divieto di ritorno nel Comune di Fondi per i prossimi tre anni.