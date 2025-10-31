Latina, sindaca e assessori incontrano il comitato cittadino di Via Don Morosini











LATINA – Questa mattina, presso il Comune di Latina, la sindaca Celentano con gli assessori Carnevale, Addonizio, Nasso e Chiarato e il direttore generale del Comune di Latina Agostino Marcheselli, hanno incontrato il comitato cittadino di via don Morosini. Durante la riunione sono state illustrate agli abitanti della zona le iniziative progettate dall’amministrazione comunale per la riqualificazione del quartiere.

Il degrado che ha preso possesso della strada centralissima è infatti una questione risalente nel tempo, mai risolta, che ha creato molto scontento nei residenti per la presenza di homeless e di incuria. Si è rivelato vano un primo tentativo di togliere la seduta alle panchine per evitare la presenza di giacigli giorno e notte, ma i senzatetto si sono riadattati realizzandone di nuovi appoggiati su buste e altri effetti personali; inoltre, le difficoltà vissute da tutta la città sul fronte della raccolta dei rifiuti, in un’area in cui la presenza del grattacielo Pennacchi da una parte e dei Palazzi Bianchi dall’altra crea una grande concentrazione di utenze che conferiscono giornalmente grandi quantità di spazzatura, hanno reso da anni la situazione molto pesante per chi abita il quartiere centralissimo di Latina.

Una speranza arriva dalle parole della prima cittadina – sottolinea il segretario provinciale Cisl Roberto Cecere intervenuto alla riunione insieme con una rappresentanza di cittadini. “L’area sarà interessata da progetti di grande impatto, come la riqualificazione del mercato annonario, attraverso project financing, il rifacimento della passeggiata intitolata a Sandro Pertini con i fondi Fers e la realizzazione del Play Ground, finanziato attraverso il bando ‘Sport Illumina’”– ha annunciato la sindaca Celentano – Via Don Morosini ha attraversato un lungo periodo di criticità e per questa ragione, come amministrazione, abbiamo messo in atto un programma, in parte già avviato, per il miglioramento della qualità della vita degli abitanti della zona. La riunione si è svolta in un clima di fattiva collaborazione. Ciascun assessore presente, per quanto di competenza, ha illustrato le iniziativa programmate e in corso. Via don Morosini da tempo è stata attenzionata da un punto di vista di igiene urbana, potenziando la raccolta dei rifiuti e di pulizia degli spazi pubblici. Importanti anche i servizi in ambito sociale, come gli sportelli del programma europeo Legnet per l’integrazione degli stranieri”.

Il Comitato ha espresso soddisfazione per l’apertura del tavolo di confronto e ha ribadito l’importanza di procedere rapidamente verso soluzioni concrete. Per Cecere: «La riqualificazione di Via Don Morosini non è un semplice intervento estetico o infrastrutturale, ma una scelta strategica di visione urbana. Questa via può e deve tornare a essere un luogo vivo, sicuro, accogliente, dove commercio, socialità, sport e cultura si incontrano».