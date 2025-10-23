Terracina: Ha rubato i soldi dalla cassa di un’attività commerciale, uno dei dipendenti lo ha bloccato

La Polizia di Stato a Terracina ha arrestato in flagranza di reato un cittadino georgiano, indiziato di furto aggravato avvenuto all’interno di un esercizio commerciale.La sera del 22 Ottobre gli agenti della Squadra Volante del Commissariato di Terracina sono intervenuti presso un’attività commerciale in Via Appia Nuova, dove il personale del negozio ha bloccato un uomo sorpreso a rubare del denaro dal registratore di cassa. L’ uomo, ha approfittato di un momento di distrazione dei dipendenti per aprire la cassa e prelevare 160 euro, uno dei dipendenti è riuscito a bloccarlo. L’uomo è risultato avere diversi alias e precedenti penali per reati contro il patrimonio e per porto abusivo di armi. L’uomo è stato tratto in arresto e per lui oggi la convalida dell’arresto.