Piantedosi a Latina, lunga riunione del Comitato per l’ordine e la sicurezza: “Telecamere tecnologiche, potenziamento degli organici di polizia, sì al posto Polfer”











LATINA – Un sistema di videosorveglianza con funzionalità più moderne, no all’innalzamento di fascia della Questura di Latina, sì invece al potenziamento degli organici, sì alla restituzione del posto Polfer, della Polizia Ferroviaria, più agenti per la Stradale di Aprilia: è l’estrema sintesi delle dichiarazioni rilasciate dal ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che ha preso parte oggi pomeriggio al Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica presieduto alla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.

Una lunga riunione alla quale era presente il capo della Polizia di Stato Vittorio Pisani, i procuratori di Latina Luigia Spinelli e di Cassino, Carlo Fucci, il sostituto della Dda di Roma Francesco Gualtieri, i vertici provinciali delle forze dell’ordine, il questore Fausto Vinci, il comandante dei carabinieri Cristian Angelillo e della Guardia di Finanza Giovanni Marchetti, la sindaca di Latina Matilde Celentano che aveva chiesto al titolare del Viminale di dare un segnale di presenza al territorio. Una richiesta accolta.

“Lo Stato c’è, e prima o poi manifesterà anche i segnali rispetto alle ultime vicende che hanno riguardato questo territorio”, ha detto Piantedosi riferendosi ai recenti e allarmanti fatti di cronaca che si sono verificati a Latina.

“La presenza oggi a Latina del Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi rappresenta un segnale forte e concreto dell’attenzione del Governo per il nostro territorio. La sua partecipazione ai lavori del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica conferma che la sicurezza dei cittadini pontini è una priorità nazionale e non un tema secondario – dichiara il Senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione Bilancio – A margine della riunione ho avuto modo di incontrare il Ministro e ringraziarlo personalmente per il lavoro svolto finora: negli ultimi mesi si sono compiuti passi avanti importanti, dal rafforzamento dei controlli interforze sul territorio fino all’apertura del nuovo Commissariato di Pubblica Sicurezza ad Aprilia, che rappresenta un presidio strategico per l’intera provincia. Lo stesso Ministro ha confermato che a Latina, entro la fine dell’anno, arriveranno rinforzi operativi al di là dell’ordinario turnover, segno inequivocabile di un investimento importante per la nostra città in termini di sicurezza. Allo stesso tempo ho voluto condividere con il Ministro un auspicio: continuare a lavorare insieme con l’obiettivo di innalzare la fascia della Questura di Latina e prevedere l’apertura di un presidio Polfer presso la stazione ferroviaria di Latina Scalo. Traguardi su cui si sta lavorando e che si tradurrebbero in un numero ancora maggiore di donne e uomini in divisa, con più pattugliamenti e una presenza più capillare dello Stato nelle aree sensibili. La visita di oggi ha dimostrato ancora una volta il pragmatismo del Governo Meloni che risponde con celerità e concretezza alle sfide poste dai territori”.