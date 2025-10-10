Terracina, viola il divieto di avvicinamento e danneggia l’auto dell’ex

È stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Terracina un uomo di 32 anni, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all’ex coniuge con l’applicazione del braccialetto elettronico. L’arresto è scattato in flagranza differita per violazione del divieto imposto dall’Autorità giudiziaria e danneggiamento in un contesto di stalking.

L’intervento dei militari è partito dopo la querela presentata da una donna di 32 anni, che aveva denunciato un nuovo avvicinamento dell’ex compagno, nonostante il divieto. Al momento del sopralluogo l’uomo non era più sul posto, ma le indagini avviate dai Carabinieri hanno permesso di ricostruire quanto accaduto.

Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza e soprattutto alla verifica dei tracciati del braccialetto elettronico, eseguita dalla Centrale Operativa della Compagnia di Latina, i militari hanno accertato che il trentaduenne si era recato nel parcheggio dell’ospedale di Terracina, dove si trovava la donna per motivi di studio, violando il limite di 500 metri imposto dalla misura cautelare.

Dalle verifiche è emerso inoltre che l’uomo aveva forato i quattro pneumatici dell’auto dell’ex compagna, danneggiando anche uno specchietto retrovisore e il tappo del serbatoio.

Terminate le formalità di rito, il trentaduenne è stato trasferito alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.