Prossedi, falsificano documenti per impossessarsi di un terreno e rubano la legna

I Carabinieri della Stazione di Prossedi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 69 anni e una donna di 28, entrambi residenti nella provincia di Latina e già noti alle forze dell’ordine, per i reati di falsità ideologica commessa dal privato, furto aggravato e truffa. L’indagine è scattata dopo la querela presentata da una 61enne, proprietaria di un appezzamento di terreno. Dalle verifiche svolte dai militari è emerso che i due indagati avevano riprodotto una falsa dichiarazione sostitutiva, facendo risultare il 69enne come legittimo proprietario del terreno, di fatto appartenente alla donna. In questo modo, erano riusciti a perfezionare un atto di donazione in favore della figlia dell’uomo, anch’essa indagata. Dopo essersi impossessati dell’area, i due avrebbero inoltre trafugato una notevole quantità di legna ricavata dal taglio di alberi secolari presenti nella proprietà. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda e deferire i responsabili all’Autorità giudiziaria competente.