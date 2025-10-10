ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

Prossedi, falsificano documenti per impossessarsi di un terreno e rubano la legna

Denunciati padre e figlia

I Carabinieri della Stazione di Prossedi hanno denunciato in stato di libertà un uomo di 69 anni e una donna di 28, entrambi residenti nella provincia di Latina e già noti alle forze dell’ordine, per i reati di falsità ideologica commessa dal privato, furto aggravato e truffa. L’indagine è scattata dopo la querela presentata da una 61enne, proprietaria di un appezzamento di terreno. Dalle verifiche svolte dai militari è emerso che i due indagati avevano riprodotto una falsa dichiarazione sostitutiva, facendo risultare il 69enne come legittimo proprietario del terreno, di fatto appartenente alla donna. In questo modo, erano riusciti a perfezionare un atto di donazione in favore della figlia dell’uomo, anch’essa indagata. Dopo essersi impossessati dell’area, i due avrebbero inoltre trafugato una notevole quantità di legna ricavata dal taglio di alberi secolari presenti nella proprietà. Le indagini dei Carabinieri hanno permesso di ricostruire l’intera vicenda e deferire i responsabili all’Autorità giudiziaria competente.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Ottobre 2025
L M M G V S D
  1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31  

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto