A Latina, truffato per il rinnovo del permesso di soggiorno, scatta una denuncia

LATINA – E’ stato truffato per il rinnovo del suo permesso di soggiorno, mai avvenuto, vittima un cittadino bengalese di 24 anni. Ieri i Carabinieri di Latina Scalo hanno denunciato, in stato di libertà, un uomo di 49 anni, residente nella provincia di Salerno, già noto alle forze di polizia, per il reato di truffa. I Carabinieri, a seguito della querela presentata dal 24enne hanno avviato un’indagine che ha permesso di individuare, all’esito di mirati accertamenti, il responsabile del reato per cui si procede. L’indagato, fingendosi titolare di un’agenzia per il disbrigo pratiche amministrative, ha indotto la vittima a farsi consegnare 600euro in contanti, quale spesa necessaria da sostenere per approntare la documentazione utile per il rinnovo del suo permesso di soggiorno, mai avvenuta.