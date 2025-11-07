Lavori alla viabilità in centro a Latina, dalla pista ciclabile alla zona 30

Prendono ufficialmente il via i lavori per la realizzazione del percorso ciclabile L2 Piazza Dante – Piazza Buozzi e per la perimetrazione del centro storico di Latina finalizzata all’istituzione della Zona 30. Si tratta di un tassello chiave del progetto comunale di mobilità sostenibile, che punta a creare una rete integrata per la mobilità dolce e la micromobilità urbana, promuovendo spostamenti sicuri, accessibili e rispettosi dell’ambiente.

Nei giorni scorsi i tecnici comunali hanno effettuato un sopralluogo nell’area interessata dalla prima fase dei lavori, con l’apertura del cantiere prevista per giovedì. L’intervento migliorerà la connessione tra Piazza Dante e il Tribunale, servendo anche il bacino di utenza rappresentato dagli istituti scolastici superiori di viale Mazzini e dai quartieri residenziali adiacenti. La pista attraverserà il cuore del centro storico, offrendo un accesso diretto e protetto ai principali servizi pubblici e alle aree di maggior interesse cittadino.

«La perimetrazione del centro storico come Zona 30, con limite di velocità fissato a 30 km/h – spiega l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco – ha come obiettivo restituire sicurezza e vivibilità agli spazi urbani, promuovendo una circolazione più consapevole e rispettosa tra pedoni, ciclisti e automobilisti. In questa prima fase saranno realizzati varchi d’ingresso ben identificabili, cui seguiranno ulteriori interventi come dissuasori, restringimenti di carreggiata, nuova segnaletica, attraversamenti pedonali rialzati e isole spartitraffico».

L’assessore aggiunge che entro febbraio sarà completata l’installazione della segnaletica di inizio e fine Zona 30 in tutti i varchi di accesso al centro storico. «Questo intervento – conclude – si inserisce in una visione sistemica della mobilità cittadina, che punta a una Latina più sicura, più verde e più vivibile».

Contestualmente è stata emessa un’ordinanza a firma della dirigente Daniela Prandi che istituisce senso unico alternato e divieto di sosta con rimozione forzata dalle 8.00 alle 16.30 dei giorni feriali, da domani fino al 17 febbraio. Le vie interessate sono Piazza Buozzi, Viale Mazzini, Piazza Dante, Viale Don Morosini, Viale Marcucci, Piazza della Libertà, Piazza del Quadrato, Via Cavour, Via Toti e Via Monti. I lavori saranno sospesi dal 23 al 26 dicembre per consentire lo svolgimento in sicurezza delle celebrazioni legate al passaggio della Fiamma Olimpica.