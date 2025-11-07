ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

via verdi

Latina, ex Mercatino, firmato il contratto di concessione ventennale con Europaxx Spa che realizzerà un centro clinico diagnostico

Al comune 210 mila euro l'anno, il privato investirà 2,1 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali

LATINA – È stato firmato questa mattina il contratto di concessione per l’assegnazione dell’ex mercatino di via Verdi alla società Eupaxx S.p.A. A siglare l’accordo definitivo la dirigente del dipartimento Patrimonio del Comune di Latina, Alessandra Pacifico, e il rappresentante legale della società Eupaxx S.p.A., Eugenio Pacelli. La stipula del contratto segue la verifica di regolarità e conclude l’iter di aggiudicazione definitiva, avviando formalmente la concessione ventennale dell’immobile comunale. L’intervento proposto dalla società concessionaria prevede un investimento di oltre 2,1 milioni di euro per la ristrutturazione e l’ammodernamento dei locali, attualmente in stato di degrado, oltre che dell’area circostante, con l’obiettivo di realizzare un centro clinico diagnostico e terapeutico di primo livello, dotato di ambulatori specialistici, servizi di diagnostica per immagini e fisioterapia.

“Con la firma di oggi – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano – restituiamo nuova vita a un edificio comunale che per anni è rimasto inutilizzato e che, negli ultimi tempi, aveva conosciuto episodi di occupazioni abusive. Il progetto della società Eupaxx consentirà di restituire decoro a una zona centrale e strategica, a pochi passi dall’ospedale, e di arricchire l’offerta di servizi alla cittadinanza. È prevista, infatti, la realizzazione di quattro aree dedicate alla diagnostica, ad ambulatori specialistici, ad ambulatori diagnostici e a servizi di fisioterapia. Verranno offerte prestazioni altamente specializzate, come ad esempio per la procreazione medicalmente assistita di primo livello”.

“La Eupaxx – ha sottolineato l’assessore al Patrimonio Ada Nasti – si è aggiudicata la concessione offrendo un canone annuo di 210mila euro, superiore al canone base fissato dal bando. L’investimento previsto, oltre a garantire un significativo intervento di riqualificazione interna ed esterna, introduce soluzioni di sostenibilità energetica e ambientale. I lavori di ammodernamento partiranno sin da subito, restituendo presto alla città una struttura moderna, efficiente e pienamente funzionale”.

“Questo intervento – ha concluso Antonio Cosentino, assessore alle Attività Produttive – rappresenta un segnale concreto di come la collaborazione tra pubblico e privato possa generare valore per la città. La nascita di un centro clinico di primo livello non solo riqualifica un’area da tempo in disuso, ma crea anche nuove opportunità occupazionali e di sviluppo per il comparto dei servizi sanitari e del benessere”.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto