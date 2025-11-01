A Priverno un corteo cittadino per commemorare i defunti

PRIVERNO – In vista della ricorrenza della Commemorazione dei defunti, oggi (1° novembre) alle ore 14,30, La sindaca di Priverno Anna Maria Bilancia invita i cittadini al corteo che partirà da Parco “Vittime del Covid” e raggiungerà il Cimitero dove verranno deposte, presso i Monumenti ai Caduti, le corone di alloro in onore dei Defunti e dei Caduti in guerra. Nella Piazza antistante la Chiesa, i musicisti del Complesso Bandistico Città di Priverno terranno un breve concerto, al quale seguiranno i saluti e la benedizione.

Martedì 4 novembre, poi, per la Cerimonia di celebrazione della Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate, l’intera cittadinanza sarà in corteo insieme agli Amministratori comunali, ai rappresentanti dell’Esercito Italiano e delle Forze dell’Ordine, delle Associazioni combattentistiche e d’Arma, con le Associazioni di volontariato e la banda musicale, in una parata di uniformi e colori grazie alla partecipazione delle Scuole, gli Istituti Comprensivi Don Andrea Santoro e Tommaso d’Aquino e l’ISISS Teodosio Rossi, tutti, insieme, a sventolare alto un messaggio di riconoscenza per chi ha lottato per la pace e per chi oggi la difende.

Il corteo si formerà presso Piazza dei Martiri d’Ungheria, per sfilare verso il Sacrario dei Decorati di via Torretta Rocchigiana ed assistere alla Cerimonia dell’alzabandiera, con deposizione di una corona di alloro e lettura della “Preghiera alla Patria”. Proseguirà fino a giungere nella Piazza del Comune con la deposizione della corona di alloro al Monumento ai Caduti e la celebrazione eucaristica nella Cattedrale di Santa Maria Annunziata.