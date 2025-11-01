Latina, lavori sulla rete, stop idrico il 3 novembre

LATINA – Per lavori sulla rete, lunedì 3 novembre, mancherà l’acqua tra Latina e il Lido dalle 14:00 alle 22:00. Le zone interessate sono: Via Sant’Agostino e traverse collegate, Via del Lido e traverse collegate, Strada Litoranea (tra Borgo Sabotino e Via del Lido), Via Antonio Pennacchi e nei Quartieri Q4 e Q5. Possibili abbassamenti di pressione su Strada Lungomare.

Durante i lavori sarà disponibile un’autobotte nei pressi del Carrefour di Via del Lido.

I lavori nell’ambito del progetto Global Water Evolution, cofinanziato con fondi PNRR per interventi di distrettualizzazione e digitalizzazione della rete idrica. “A Latina, i lavori interesseranno oltre 2.500 km di rete su tutto l’Ato4-Lazio Meridionale e prevedono l’installazione di misuratori di portata per monitorare i flussi, individuare perdite e migliorare l’efficienza del servizio idrico”, spiegano dal Comune.