A Sabaudia un corso per difendere la Privacy

Prende il via sabato 8 novembre a Sabaudia il corso gratuito “Privacy e sicurezza informatica nell’epoca dei social e dell’intelligenza artificiale”, promosso dal consigliere delegato allo Sportello Europa del Comune, Marco Mincarelli. Si tratta di un percorso formativo di 30 ore articolato in sei incontri, rivolto a studenti, docenti, genitori e cittadini interessati a conoscere strumenti concreti per proteggere la propria privacy online.

Il corso mira a promuovere un uso consapevole e responsabile dei social network e delle nuove tecnologie, analizzando i rischi legati alla gestione dei dati personali e alle sfide introdotte dall’intelligenza artificiale. La prima giornata, che si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune, sarà aperta a tutti e suddivisa in due sessioni, dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 17.

“Ho voluto proporre questo percorso – spiega Mincarelli – per sensibilizzare ragazzi, insegnanti e famiglie sul valore dei propri dati. Troppo spesso si sottovalutano i rischi di un uso superficiale delle tecnologie: l’obiettivo è fornire consapevolezza e strumenti per muoversi con responsabilità nel cyberspazio.”

Soddisfazione anche da parte del sindaco Alberto Mosca, che definisce l’iniziativa “una vera e propria opera di prevenzione”, sottolineando come l’Amministrazione intenda “affiancare i giovani e le loro famiglie nelle nuove sfide del presente”.

Per partecipare sarà sufficiente presentarsi al primo incontro. Informazioni al numero 0773 1849051 o via email all’indirizzo p.pompei@comune.sabaudia.latina.it.