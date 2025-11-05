“Ricicla e vinci”: a Gaeta un contest scolastico per promuovere la sostenibilità

È stato presentato presso il Comune di Gaeta il progetto di educazione alla sostenibilità “Ricicla e Vinci”. L’iniziativa, promossa da De Vizia Spa in collaborazione con il Comune di Gaeta, nasce con l’obiettivo di sensibilizzare gli alunni delle scuole cittadine sui temi dell’economia circolare e della corretta raccolta differenziata dei rifiuti.

Il progetto si inserisce all’interno di una più ampia campagna di comunicazione che prenderà avvio nelle prossime settimane e che coinvolgerà l’intera cittadinanza attraverso pieghevoli informativi, spot radiofonici e comunicazioni social, per promuovere buone pratiche ambientali e rafforzare la cultura della sostenibilità.

All’incontro di presentazione hanno partecipato l’Assessore alla Pubblica Istruzione Gianna Conte, il referente di De Vizia Spa Antonio Spinelli e i rappresentanti degli istituti scolastici di Gaeta, a testimonianza della sinergia tra amministrazione comunale, gestore del servizio e comunità educativa.

“Ricicla e Vinci” è una gara didattica rivolta alle scuole primarie e secondarie di primo grado della città. L’iniziativa mira a rendere la raccolta differenziata un’attività coinvolgente e formativa, stimolando nei ragazzi competenze pratiche nella gestione dei rifiuti e un autentico senso di responsabilità ambientale.

Il progetto prevede giornate di educazione ambientale dedicate ai temi dell’economia circolare e della sostenibilità, con attività laboratoriali e percorsi didattici differenziati in base all’età degli studenti – dalla scuola dell’infanzia fino alla secondaria di primo grado.

Il percorso si concluderà con un evento finale a teatro, durante il quale saranno premiate le scuole più virtuose. A tutti gli studenti partecipanti saranno distribuiti gadget per uso scolastico, mentre ogni istituto riceverà un attestato di partecipazione, a riconoscimento dell’impegno e della sensibilità mostrati nel percorso di educazione ambientale.