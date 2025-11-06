Concerti d’Autunno al Circolo Cittadino, pianoforte protagonista

LATINA – Dopo i primi due apprezzatissimi concerti di ottobre, dedicati al Belcanto e al Canto barocco, venerdì 7 novembre il Campus avvia al Circolo Cittadino Sante Palumbo di Latina un piccolo ciclo di concerti pianistici.

Apre la sequenza il pianista e compositore bolognese Nicolas Giacomelli, classe 1998. Già insignito nel 2016 del titolo di eccellenza musicale italiana dall’allora presidente della Camera, il musicista negli anni è stato premiato in oltre 40 concorsi pianistici, tra cui Shigeru Kawai di Tokyo, Premio Venezia, Concours International Piano Campus (Francia) e NTD Competition (USA). Nicola Giacomelli ha studiato con Leonid Margarius all’Accademia Internazionale di Imola per oltre dieci anni, conseguendo il diploma nel 2022. Contemporaneamente si è diplomato in Pianoforte e in Composizione al Conservatorio di Bologna. Ha quindi proseguito la sua specializzazione al Conservatorio Nazionale Superiore di Parigi, conseguendo l’Artist Diploma. Attualmente studia con Benedetto Lupo ai corsi di Perfezionamento dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia con Benedetto Lupo.

In apertura del concerto, organizzato in collaborazione con l’Accademia di Santa Cecilia, l’artista proporrà il capolavoro romantico, dedicato a Fryderyk Chopin nonostante fosse stato ideato per Clara Wieck, Kreisleriana. Fantasien op. 16 di Robert Schumann, articolata in otto fantasie e ispirata dai racconti fantastici e visionari di E. T. A. Hoffmann, autore assai amato da Schumann: le sue opere, come è noto, ispirarono le composizioni anche di altri musicisti, come I racconti di Hoffmann di Offenbach e il celebre balletto Lo Schiaccianoci di Ciajkovskij.

Nella seconda parte, l’artista eseguirà Sette fantasie per pianoforte op. 116 di Brahms, lavoro intensissimo e struggente considerato – come ha scritto Piero Rattalino – tra le opere che rappresentano il testamento spirituale di Brahms. Con le Sette fantasie si apre, infatti, l’ultimo capitolo dell’intera produzione pianistica brahmsiana, inaugurata quasi quarant’anni prima.

Biglietto: Intero 10€; Ridotto 7€

È consigliata la prenotazione

via WhatsApp al 329 7540544

oppure via e-mail a biglietteria@campusmusica.it

Info al link https://www.campusmusica.it/concerti-d-autunno-campus-musica-latina/