A Sermoneta, cade sull’asfalto con il monopattino, è ricoverato in prognosi riservata

SERMONETA – Cade sull’asfalto mentre era sul suo monopattino, ora è in prognosi riservata. E’ acceduto lunedì sera a Sermoneta dove sono intervenuti i Carabinieri di Cisterna di Latina in Piazza Lunga. Nell’ incidente autonomo è rimasto coinvolto il cittadino egiziano di 35 anni, che, a seguito dell’impatto sul manto stradale, per le gravi lesioni riportate, è stato trasportato in eliambulanza presso un ospedale della capitale, dove si trova tuttora ricoverato, in prognosi riservata. Sono in corso accertamenti da parte dei militari operanti per capire l’esatta dinamica dell’incidente.