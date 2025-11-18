Sabaudia, approvati i progetti per cimitero, pubblica illuminazione e area ex Brigantino

SABAUDIA – Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità, con il voto favorevole della maggioranza e dei due consiglieri del PD, tre progetti attesi. Il primo riguarda la procedura di esproprio per l’ampliamento del cimitero. Il secondo è il project financing per la pubblica illuminazione. Infine, la realizzazione del parcheggio nell’area dell’ex Brigantino abbandonata da molti anni che ospiterà i banchi alimentari del mercato settimanale.

“L’approvazione unanime della maggioranza e dei due consiglieri del PD, rappresenta un segnale di coesione istituzionale e la volontà condivisa di guardare al futuro con concretezza e responsabilità. Si tratta di tre interventi diversi che la città attendeva da anni. Progetti destinati unitamente ad altri già approvati e in corso di approvazione, a cambiare il volto di Sabaudia, rendendola sempre più moderna, ordinata e vivibile”, ha detto il sindaco Alberto Mosca.