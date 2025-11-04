All’altare della patria il presidente Mattarella stringe la mano al reduce di Cisterna Ivo Castellucci

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha deposto una corona d’alloro sulla tomba del Milite Ignoto all’Altare della Patria, oggi in occasione delle celebrazioni del 4 novembre, “Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate”. Accompagnato dal Ministro della Difesa, Guido Crosetto, il Capo dello Stato ha passato in rassegna i reparti schierati in Piazza Venezia. All’Altare della Patria erano presenti i rappresentanti delle massime istituzioni, e c’era anche Ivo Castellucci il reduce di Cisterna che ha festeggiato così i suoi 104 anni, essendo nato il 4 novembre del 1921, giorno in cui veniva tumulato il Milite Ignoto. Nella foto in divisa, la stretta di mano con il presidente Mattarella.

Nel suo messaggio il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha voluto sottolineare come il 4 novembre sia “momento di ricordo e di espressione della riconoscenza del Paese per quanto i cittadini in uniforme fecero, combattendo per fare dell’Italia una Nazione indipendente e libera, ispirata a valori democratici e di pace”.

Mattarella ha ricordato anche che “il pericolo di allargamento del sanguinoso conflitto scatenato dalla aggressione all’Ucraina da parte della Federazione Russa impone grande attenzione e un impegnativo sforzo di adattamento dello strumento militare, per la creazione di una comune forza di difesa europea che, in stretta cooperazione con l’Alleanza Atlantica, sia strumento di sicurezza per l’Italia e l’Europa”.

Poi, il “commosso pensiero a coloro che sono caduti, sacrificando le loro vite per l’Italia” e l’augurio finale “più intenso e partecipato di tutti gli italiani ai soldati, ai marinai, agli avieri, ai carabinieri, ai finanzieri e al personale civile della Difesa che con professionalità e dedizione lavorano ogni giorno per il più alto bene della Repubblica”.