latina

Notte di molotov alle case Arlecchino, danni a una palazzina, evacuati gli inquilini

Contatori fuori uso per le fiamme, danni da fumo nelle scale. Ieri lo sgombero di un appartamento

LATINA – Alcune molotov sono state fatte esplodere nella notte nell’androne di  una delle palazzine Arlecchino in Via Guido Rossa a Latina. E’ accaduto a poche ore dallo sgombero di un appartamento eseguito ieri dai carabinieri nello stesso stabile. La fiammata causata dall’esplosione delle bottiglie incendiarie (alcune delle quali trovate ancora intatte) ha danneggiato l’immobile annerendo pareti e scale e diffondendo un odore acre anche negli appartamenti. Il quadro contatori è stato danneggiato e l’immobile è rimasto senza corrente che dovrà essere ripristinata.

Era l’1,30 circa quando i condomini sono stati svegliati: sul posto  vigili del fuoco e polizia hanno disposto l’evacuazione della palazzina, i sanitari del 118 hanno soccorso le persone. Una volta cessata l’emergenza, la polizia scientifica ha svolto un sopralluogo repertando le tracce e le molotov inesplose. Le indagini sono affidate dalla squadra Mobile. Non è escluso che l’attentato sia la risposta allo sfratto di ieri eseguito dai militari dell’Arma per decadenza dal diritto alla casa popolare nei confronti di due fratelli arrestati a febbraio per detenzione a fini di spaccio  di droga.

 

