Annalisa Minetti a Cisterna per i “Progetti del Cuore”

CISTERNA – Si è svolta questa mattina, in piazza XIX Marzo, la cerimonia di consegna del nuovo Fiat Doblò XL destinato al servizio di trasporto solidale promosso dalla Fondazione Progetti del Cuore, presieduta dalla cantautrice, atleta paralimpica e modella italiana Annalisa Minetti.

Il mezzo, in comodato d’uso gratuito per una durata di quattro anni e allestito per il trasporto disabili, sarà gestito dalla Protezione Civile “Mauro Zappaterreni”, con il patrocinio del Comune di Cisterna e il fondamentale sostegno di numerosi sponsor locali.

Presenti per l’occasione il Sindaco, Valentino Mantini; il presidente della Protezione Civile, Sandro Leva, e la presidente della Fondazione, Annalisa Minetti.

“Ringraziamo la Fondazione per aver scelto Cisterna, una prima volta nel 2021 e, visto il successo dell’iniziativa in termini di adesione e di utilizzo solidale del mezzo, per essere tornata oggi dotandoci di un nuovo, più efficiente veicolo. Il mezzo sarà dedicato al settore sociale e in particolare alle fasce più fragili della nostra comunità. Ringrazio la Protezione Civile che conferma come l’associazionismo sia sempre pronto ad affiancare i servizi del nostro Comune con un impegno forte e costante. Grazie anche alle tante attività economiche che hanno sostenuto il progetto, simbolo concreto di una comunità che sa fare rete e mettere al centro la solidarietà”.

Dopo la benedizione del mezzo impartita da Don Fabrizio, si è tenuto il rituale taglio del nastro.

“Ho scelto di rappresentare Progetti del Cuore – ha detto Annalisa Minetti – perché fin da piccola ho conosciuto il dolore in famiglia, ma i nostri genitori ci hanno insegnato che insieme si possono avere speciali abilità. La più importante sono le risorse umane, il poter condividere e sostenerci. La più grande abilità speciale è il cuore. Sono onorata oggi di essere a Cisterna per dare vita a un nuovo Progetto del Cuore.”

Tante le imprese che hanno contribuito alla realizzazione di “Progetti del Cuore – Cisterna di Latina”.