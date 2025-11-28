Natale ’25, in corso in piazza San Marco l’allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio

LATINA – E’ in corso in piazza San Marco a Latina l’allestimento della pista di pattinaggio su ghiaccio davanti al Museo Cambellotti. Nell’area è stato istituito il divieto di sosta per consentire il passaggio delle auto provenienti da Via Reginaldo Giuliani che potranno circolare solo dalle 7 del mattino e fino alle 15,30. Poi – come spiegato dall’Amministrazione – l’area diventerà pedonale. Divieto di circolazione e di sosta con Rimozione Forzata fino al 7 gennaio per tutti i veicoli, esclusi i mezzi operativi degli esercenti autorizzati, i mezzi di soccorso e le forze di pubblica sicurezza in Corso della Repubblica, tratto compreso tra via Costa e Piazza San Marco (civico n. 210) e in Via Costa (tratto compreso tra Corso della Repubblica e viale Umberto I°). La stessa disposizione è in vigore in Piazza del Popolo (tratto compreso tra Corso Matteotti e via Diaz) e via Diaz (tratto compreso tra Piazza del Popolo e via

Carducci).