sotto l'intendenza di finanza

Bombe a Latina, il sit-in di Libera per dire no alla violenza e alle logiche mafiose

Annalisa Di Prospero: "Era doveroso, i cittadini pensano che ci sarà un nuovo attentato"

LATINA – Venerdì sera a Latina sotto i portici dell’Intendenza di Finanza in piazza del Popolo si è tenuto il sit-in di Libera dire no alla violenza e alle logiche mafiose. E per ribadire  – dice la referente locale Annalisa Di Prospero che ha promosso l’incontro – che Latina è terra di giustizia e dignità. Erano presenti tra gli altri rappresentanti sindacali di Cgil Frosinone Latina e la Uil Latina, e l’ex sindaco di Latina Coletta. Pochi invece i cittadini che hanno preso parte alla manifestazione civica promossa dall’associazione fondata da Don Ciotti.

“Sosteniamo chi ogni giorno nelle Istituzioni e nella società civile combatte le mafie”, ha sottolineato Di Prospero

