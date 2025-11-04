Gira con una macchina radiata dalla Motorizzazione, in auto merce rubata in supermercati di Gaeta e Sperlonga

GAETA – La Polizia di Stato di Gaeta, nel pomeriggio di ieri, nel corso dei consueti servizi di controllo del territorio finalizzati alla prevenzione e al contrasto dei reati predatori, ha intercettato nel centro cittadino una Fiat Punto di colore grigio che circolava nonostante fosse radiata dalla Motorizzazione.

Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza, intervenuti lungo via Lungomare Giovanni Caboto, hanno proceduto al controllo del veicolo identificando i tre occupanti, tutti con numerosi precedenti di polizia per reati contro il patrimonio e furto.

Nel corso dell’ispezione del mezzo, gli operatori hanno anche notato la presenza di una quantità anomala di generi alimentari, tale da far sospettare una provenienza illecita e di cui i tre soggetti non sono stati in grado di fornire spiegazioni credibili circa il possesso.

Immediati accertamenti, svolti anche mediante la visione delle immagini di videosorveglianza di alcuni supermercati della zona, hanno permesso di appurare che due delle persone fermate, nelle ore precedenti, avevano asportato prodotti alimentari da diversi esercizi commerciali a marchio Sigma e Conad, situati tra Gaeta e il vicino comune di Sperlonga.

Per i tre uomini, nessuno dei quali residente a Gaeta, è scattata la denuncia in stato di libertà per il reato di furto aggravato. Il Questore di Latina ha poi emesso un provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Gaeta, per un periodo di tre anni senza preventiva autorizzazione.