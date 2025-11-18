Aprilia, arrestato a Casablanca in Marocco il boss latitante Patrizio Forniti

APRILIA – Patrizio Forniti, il «capo dei capi» dell’omonimo clan di Aprilia, ricercato dal luglio 2024 si nascondeva in Marocco a Casablanca. L’uomo, anche conosciuto come Il Gatto, era sfuggito alla cattura nell’operazione Assedio condotta ad Aprilia dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina su coordinamento della Dda di Roma, che portò a 25 arresti. Il boss è stato arrestato dalla Gendarmeria reale marocchina su ordine di cattura internazionale emesso dal tribunale di Roma. Con lui è stata messa in custodia cautelare anche la moglie Monica Montanaro. Durante l’arresto, la coppia è stata trovata in possesso di falsi passaporti svizzeri. Forniti era inserito nell’elenco dei “latitanti pericolosi”. Già avviate le pratiche per l’estradizione.