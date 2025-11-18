ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

assedio

Aprilia, arrestato a Casablanca in Marocco il boss latitante Patrizio Forniti

In manette anche la moglie Monica Montanaro

APRILIA – Patrizio Forniti, il «capo dei capi» dell’omonimo clan di Aprilia, ricercato dal luglio 2024 si nascondeva in Marocco a Casablanca. L’uomo, anche conosciuto come Il Gatto, era sfuggito alla cattura nell’operazione Assedio condotta ad Aprilia dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina su coordinamento della Dda di Roma, che portò a 25 arresti. Il boss è stato arrestato dalla Gendarmeria reale marocchina su ordine di cattura internazionale emesso dal tribunale di Roma. Con lui è stata messa in custodia cautelare anche la moglie Monica Montanaro. Durante l’arresto, la coppia è stata trovata in possesso di falsi passaporti svizzeri. Forniti era inserito nell’elenco dei “latitanti pericolosi”. Già avviate le pratiche per l’estradizione.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto