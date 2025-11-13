Esplode colpi d’arma da fuoco sul lungomare di Latina, denunciato un 30enne

LATINA – Denunciato un uomo di 30 anni, residente a Roma, per il reato di porto di armi od oggetti atti ad offendere ed esplosioni pericolose. I Carabinieri di Latina sono intervenuti in via lungomare dopo la chiamata al 112, per la segnalazione di esplosione di alcuni colpi d’arma da fuoco. Sul posto, c’era il 30enne in compagnia di alcuni amici e dagli accertamenti è emerso che poco prima, mentre stava pescando, aveva esploso delle cartucce con una pistola scacciacani. L’uomo ha consegnato ai militari dell’Arma, oltre alla predetta arma a salve, anche una pistola softair priva di tappo rosso, entrambe poste sotto sequestro.