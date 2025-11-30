Uomo trovato morto nelle campagne di Pontinia, si indaga per omicidio. Sequestrata l’abitazione davanti alla quale è stato rinvenuto il corpo

PONTINIA – Un uomo è stato trovato morto sabato sera in strada Provinciale della Torre alla periferia di Pontinia. L’allarme al 112 è arrivato da alcuni residenti, conoscenti della vittima che, secondo le prime informazioni, abitava in zona e che hanno provato a soccorrere la vittima inutilmente.

Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno identificato il corpo, appartenente a un 37enne di nazionalità indiana, e indagano sull’ipotesi di reato di omicidio. Sequestrata l’abitazione, in cui vivono alcuni connazionali della vittima che sono stati identificati: all’interno e all’esterno della casa sono state trovate tracce di sangue. Sul cadavere infatti, il medico legale, intervenuto su disposizione del pm di turno Marco Giancristofaro, ha riscontrato una ferita alla testa compatibile con una morte violenta.

Dopo i primi accertamenti svolti sul posto, il corpo è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria per l’esame autoptico.