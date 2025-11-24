Giornata per l’eliminazione della violenza sulle donne, a Latina un premio per le scuole e una tavola rotonda sul femminicidio di Veronica De Nitto

LATINA – Domani è il 25 novembre 2025, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne e il comune di Latina ha organizzato al teatro Ponchielli la cerimonia di premiazione del concorso “Educare al rispetto per la parità e la prevenzione della violenza di genere” rivolto alle Scuole dell’infanzia e primarie e a quelle secondarie di primo e secondo grado.

Nell’ambito della manifestazione si terrà anche una tavola Rotonda dal titolo : “Riconoscere la violenza di genere, il caso di Veronica De Nitto, Cittadina di Latina”, un focus sul tragico femminicidio avvenuto negli Usa. Interverranno Fausto Vinci, Questore di Latina; Luigia Spinelli, Procuratore della Repubblica di Latina, Christian Angelillo, Comandante Provinciale dei Carabinieri di Latina, Massimo Branciforte, Vice Direttore Generale per gli Italiani all’estero / Direttore Centrale per i Servizi Consolari della Farnesina e Luigi De Nitto, padre di Veronica. L’uomo continua a battersi per ottenere giustizia per la figlia, dopo la fuga all’estero del presunto responsabile.

L’evento sarà aperto dai saluti istituzionali del Sindaco Matilde Celentano e del Prefetto Vittoria Ciaramella. L’appuntamento è al Teatro Ponchielli alle ore 16.