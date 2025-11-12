Capi d’abbigliamento sequestrati dalla Guardia di Finanza donati alla Caritas di Formia

FORMIA – Capi d’abbigliamento sequestrati dalla Guardia di Finanza di Latina sono stati donati alla Caritas Diocesana di Gaeta. Si tratta di merce confiscata dal Tribunale di Cassino al termine di un procedimento penale nato da un’indagine condotta dalle Fiamme Gialle di Formia. La merce, tutta griffata, veniva venduta in Piazza Vittoria da un cittadino extracomunitario che non era in possesso della licenza di commercio e senza documentazione di autenticità dei capi. La confisca prevedeva la distruzione della merce, ma su richiesta della Guardia di Finanza, l’Autorità Giudiziaria ha autorizzato la donazione dei capi alla Caritas di Formia, per la devoluzione a persone bisognose. Prima della consegna, il vestiario è stato privato dei segni distintivi delle finte griffe. Il Presidente della Caritas Diocesana di Gaeta ha manifestato apprezzamento per l’iniziativa e per la sensibilità e vicinanza delle Fiamme Gialle, auspicando che possano ripetersi iniziative di collaborazione e gesti di solidarietà come quello raccontato.