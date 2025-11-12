Lazio, superate le 10mila firme per lo psicologo di base

È stata superata la soglia delle 10mila firme necessarie per portare all’esame del Consiglio regionale del Lazio la proposta di legge di iniziativa popolare per l’istituzione dello psicologo di base nelle Asl, promossa dalla consigliera regionale del Partito democratico Sara Battisti. La consegna delle firme è avvenuta questa mattina nella Sala Etruschi del Consiglio regionale.

Un traguardo importante, raggiunto grazie all’impegno diffuso del Partito democratico del Lazio e del centrosinistra, che per mesi hanno promosso la campagna in tutto il territorio, dalle Feste dell’Unità ai banchetti cittadini.

«Un risultato che ci riempie d’orgoglio – ha commentato il segretario provinciale del PD di Latina, Omar Sarubbo – e che testimonia quanto sia sentita questa battaglia per il diritto alla salute mentale. Ringrazio Sara Battisti e tutti i circoli della nostra provincia per l’impegno nella raccolta firme durante l’estate. È un tema che tocca la vita di tante persone che ogni giorno convivono con il disagio e non riescono a trovare ascolto né presa in carico».

La Federazione provinciale del PD di Latina ha contribuito in modo significativo, con 1.300 firme raccolte. La proposta di legge mira a introdurre la figura dello psicologo delle cure primarie – uno ogni 15mila abitanti – in collaborazione con medici di base, pediatri e centri di salute mentale, per garantire ascolto e sostegno gratuito a chi vive situazioni di disagio psicologico.

«La salute mentale è parte integrante del diritto alla salute sancito dalla Costituzione – ha aggiunto Sarubbo – ed è ingiusto che l’accesso alle cure psicologiche dipenda dalle possibilità economiche. Questa proposta vuole rendere il servizio pubblico davvero universale».

Superata la fase della raccolta firme, ora la proposta approderà in Consiglio regionale. «Questo è solo il primo passo – ha concluso Sarubbo – Continueremo a sostenere l’approvazione della legge. È una battaglia di civiltà che riguarda tutti e può migliorare la vita di migliaia di persone».