Discarica di via Scriva, i residenti annunciano ricorso straordinario al Presidente della Repubblica

APRILIA – Sarà presentato nei prossimi giorni un ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte dei residenti della zona di Via Scrivia supportato dalle forze politiche progressiste. Lo si apprende dopo l’incontro svoltosi ieri tra i rappresentanti locali di Aprilia Domani, AVS (Alleanza Verdi e Sinistra), Italia Viva, Movimento 5 Stelle e Partito Democratico, alla presenza di della consigliera regionale Alessandra Zeppieri e degli onorevoli Filiberto Zaratti e Matteo Orfini e la Commissione Straordinaria del Comune di Aprilia per discutere dell’iter autorizzativo della discarica di via Scrivia e delle potenziali azioni da mettere in campo per riaffermare la contrarietà all’insediamento del sito, più volte espressa dall’Ente in sede di conferenza dei servizi.

L’incontro, a cui erano presenti anche responsabili tecnici dei settori ambiente e avvocatura oltre che le Commissarie alla guida dell’Ente, si è svolto in un clima di dialogo positivo e costruttivo – si legge in una nota – Sono stati esaminati vari aspetti riguardanti la zona di Sant’Apollonia e ripercorso tutto l’iter che ha portato oggi all’autorizzazione dell’ennesimo impianto di rifiuti.

Alla Commissione è stato chiesto di condividere e supportare, con gli strumenti ritenuti più opportuni, il ricorso messo in campo dai cittadini.