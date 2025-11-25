Cisterna, abbandona rifiuti in periferia, patente ritirata a un 29enne: applicata la nuova norma

CISTERNA – Ha abbandonato rifiuti in un’area periferica, i cittadini hanno segnalato lo sversamento e grazie alle telecamere la polizia locale ha identificato l’autore. E’ accaduto a Cisterna dove gli agenti hanno svolto un sopralluogo nell’area, e dall’esame del materiale rinvenuto tra i rifiuti e un’attenta analisi delle immagini delle telecamere di videosorveglianza, sia comunali che private si è risaliti a un 29 enne che è stato segnalato all’Autorità Giudiziaria per illecito abbandono di rifiuti. In applicazione delle più recenti disposizioni normative in materia, inoltre, nei suoi confronti è stato disposto il ritiro della patente, primo caso di applicazione della norma in provincia di Latina. Il giovane rischia ora una sospensione del titolo di guida fino a sei mesi, oltre a un’ammenda che può arrivare fino a 18mila euro.

“Si tratta di misure che intendono rafforzare in chiave preventiva e repressiva il contrasto ai comportamenti che deturpano il territorio e gravano sull’intera collettività”, si legge in una nota del Comune che ricorda come i rifiuti debbano essere conferiti nel rispetto delle modalità previste dalla normativa vigente e dai regolamenti comunali, o affidati esclusivamente a soggetti autorizzati alla loro gestione” e che “l’affidamento dei materiali di scarto a persone non abilitate o “improvvisate”, potrebbe integrare profili di responsabilità anche per chi ha consegnato i rifiuti al soggetto non autorizzato”.

Il Comando della Polizia locale ringrazia i cittadini che hanno segnalato la situazione.