Tamponamento sulla Monti Lepini tra due mezzi, i conducenti entrambi postivi ai test tossicologici

PROSSEDI – Sono rimasti coinvolti in un’incidente ma si erano messi al volante dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti, i carabinieri denunciano un 37enne e una 45enne della provincia di Frosinone. E’ accaduto a Prossedi. La donna sulla regionale 156 della Monti Lepini in auto è stata tamponata dall’autocarro di proprietà di un’azienda e condotto dal 37enne, a causa dell’impatto, l’autovettura della donna, ha invaso la corsia opposta prendendo un altro mezzo frontalmente. I Carabinieri durante i rilievi avevano richiesto la sottoposizione ad accertamenti tossicologici e alcolemici per gli indagati, risultati positivi, così’ è scattata la denuncia e per loro anche il ritiro della patente.