L'operazione

15 arresti tra Anzio, Nettuno, Latina e Pomezia: due bande di narcotrafficanti si spartivano le piazze di spaccio

L'indagine della squadra mobile di Roma coordinata dalla Dda

LATINA – Un’operazione della Squadra mobile di Roma alla quale collabora  la squadra mobile di Latina è incorso dall’alba di oggi tra i territori del litorale romano, Latina e Pomezia e L’Aquila per l’esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 15 persone. Oltre 200 uomini impegnati.

Nel corso delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia della Capitale con il sostituto procuratore Francesco Cascini, sono state scoperte due organizzazioni dedite al narcotraffico, operanti appunto nei territori di Anzio, Nettuno e il capoluogo pontino. Documentate cessioni di droga il cui volume d’affari è stato stimato in alcuni milioni di euro. collaborazione dell’omologo ufficio investigativo di Latina, nonché con l’ausilio di equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine, di Unità cinofile antidroga e del Reparto Volo di Roma.

